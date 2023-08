"È stata una decisione dolorosa e molto sofferta, che fino alla fine abbiamo cercato di non assumere, ma, purtroppo, problemi e difficoltà di natura tecnica, logistica ed organizzativa ci impediscono di poter celebrare quest’anno il Festival dell'Aspide". È quanto comunicato dal sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, e dall'assessore alla Cultura, Giuseppe Iuliano.

L'annullamento

L'evento, molto atteso e divenuto un appuntamento fisso dell'estate salernitana, è stato annullato per ragioni di carattere tecnico e logistico. "I problemi - si legge nella nota firmata dal sindaco e dall'assessore - sono rappresentati dalla concomitante presenza di due cantieri attivi per l’esecuzione di specifici interventi di efficientamento energetico e di consolidamento statico finalizzati alla riduzione del rischio sismico che interessano due edifici ricadenti nell’area di Piazza Madonnina, cuore nevralgico della location del Festival, non permettono lo svolgimento delle plurime attività e delle manifestazioni che, come noto, coinvolgono interamente la nostra Città nei giorni del Festival dell’Aspide. Pertanto, l'organizzazione del Festival è risultata di fatto impossibile da realizzare.

Abbiamo compiuto tutti gli sforzi possibili per individuare soluzioni alternative, ma purtroppo le attuali condizioni dell’area Madonnina sono risultate tali da impedire di organizzazione gli spazi esistenti in condizioni di piena sicurezza per le migliaia di visitatori e astanti che nelle giornate del Festival si riversano gioiosi nella nostra Città. Una decisione - come detto - sofferta, difficile ma al tempo stesso molto ponderata e responsabile, tenuto conto di tutti gli interessi coinvolti, inclusi quelli degli artisti, del pubblico e degli addetti ai lavori. Sopra tutto, però, il benessere e la sicurezza di tutti, che rappresenta la nostra priorità assoluta, e che non ammette di accettare compromessi. L’edizione del Festival di quest’anno, dunque, è rinviata all’anno prossimo, con l’impegno a realizzare un’edizione straordinaria, che consenta di superare le difficoltà incontrate quest’anno, e consegnare una edizione che possa essere, come sempre è stato, migliore e più coinvolgente di quella dell’anno precedente".