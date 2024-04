Ucciso dai pitbull, a Eboli fiaccolata per il piccolo Francesco Pio

Si terrà questa sera alle 19:30, con partenza da Casina Rossa in Marina di Eboli, una fiaccolata per ricordare il piccolo Francesco Pio. “La notizia della morte del piccolo Francesco Pio ha sconvolto tutti noi" dichiara Antonio Alfano, presidente dell’APS Comitato di Quartiere Campolongo-Aversana, che aggounge: "L’intera comunità è sotto shock, sono giorni di dolore immenso in cui non ci resta che pregare e stringerci alla famiglia di Francesco Pio. Questa sera terremo una fiaccolata che partirà da Casina Rossa, presso la Marina di Eboli, e raggiungerà l’abitazione dove il piccolo Francesco Pio è deceduto. Sara un momento di preghiera e di vicinanza che vogliamo condividere con l’intera comunità”.

Città in lutto

“L’intera Città è ammutolita dal dolore per la morte del piccolo Francesco Pio, non ci sono parole per questa immane tragedia che ha lasciato sconvolti tutti noi. - dichiara Vito Maratea, Capogruppo consiliare di Uniti Per il Territorio.

I funerali

Questa mattina, presso la parrocchia SS. Giuseppe e Fortunato di Borgo Aversana a Battipaglia, si sono tenuti i funerali del piccolo. Toccante l'omelia di Padre Franco Roca che, prima dell'inizio della celebrazione, ha detto che "non ci sono parole per affrontare questa perdita. Chiederò aiuto allo Spirito Santo". Intanto, domani alle ore 10, si terrà l'inumazione al cimitero di Salerno nel Campo Angeli alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli che incontrerà i familiari e porterà il suo ultimo saluto al piccolo Francesco Pio.