"Mai più", "Giustizia per Leone", in centinaia alla fiaccolata in ricordo del gattino scuoiato vivo

“Giustizia”, “Leone”, “Mai più”: sono stati questi i principali slogan scanditi da centinaia di persone, che questa sera, ad Angri, hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo di Leone, il piccolo gattino scuoiato vivo, nei giorni scorsi, da mano ancora ignota.

Basta crudeltà

Giovani, donne, animali, famiglie, tanta gente comune è scesa in strada per commemorare “un’anima seviziata, maltrattata, durante ma anche dopo la morte” con l’auspicio che non si verifichino mai più crudeltà simili. La fiaccolata è stata trasmessa anche in diretta sui social: a chi seguiva da casa è stato chiesto di accendere una candela per partecipare idealmente alla marcia e manifestare così la propria solidarietà.