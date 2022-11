Fiaccole e girasoli per Paola: Salerno in corteo per non dimenticarla

Folta partecipazione, domenica sera, alla fiaccolata dedicata a Paola Larocca, uccisa a coltellate dal marito, a San Mango Piemonte. Un corteo silenzioso ha percorso il Corso Vittorio Emanuele, partendo dalla stazione e giungendo fino in piazza Portanova, dove sono state lanciate al cielo alcune lanterne luminose.

Il corteo

Fiaccole e girasoli tra le mani hanno illuminato il Corso, per omaggiare la luce negli occhi di Paola, donna solare e buona, amata da tutti coloro che l'hanno conosciuta. In prima fila, i suoi figli. Commozione e preghiere, per non dimenticarla.