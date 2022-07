Incidente a Policastro, la comunità in preghiera per Lorenzo: organizzata una fiaccolata

Tutti a pregare per Lorenzo, a Santa Marina: il giovane di Ispani è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale il 3 luglio, a Policastro Bussentino. Domani, giovedì 14 luglio, alle 20, in piazza Duomo a Policastro, si terrà una fiaccolata per auspicargli una pronta guarigione.

Le preghiere

Attualmente, il ragazzo è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dell’Immacolata a Sapri. Fiato sospeso per le sue condizioni.