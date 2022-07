Assunzione di interinali a Salerno Pulita: "È una violazione del contratto"

È polemica sull'assunzione di interinali da parte di Salerno Pulita. A lanciarsi all'attacco la Fiadel Salerno che parla di "violazione del contratto".

L'intervento

"Assumere interinali - sottolinea il segretario provinciale di Fiadel, Angelo Rispoli - significa mortificare le maestranze attualmente operative all'interno dell'azienda. Inoltre c'è pure una violazione della legge regionale 14 del 2016 che prevede di coinvolgere i lavoratori dei Consorzi di Bacino in mobilità. Una procedura non attuata". Rispoli annuncia il possibile blocco di tali assunzioni: "Attiveremo la procedura di raffreddamento presso la prefettura di Salerno per bloccare queste assunzioni. Non è più tollerabile assistere a certe operazioni in un'azienda che ormai non garantisce superminimi ed avanzamenti di carriera. Si tratta di un uso privatistico della cosa pubblica. Non lo consentiremo".