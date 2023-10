Ospedale Ruggi, la richiesta di Fials: "Prorogare scadenza graduatoria per completare assunzioni"

"Prorogare la scadenza della graduatoria per garantire il completamento delle assunzioni all'azienda Ruggi". È quanto chiede il segretario generale della Fials Salerno, Carlo Lopopolo. A gennaio del prossimo anno, infatti, scadrà la graduatoria del celebre concorso indetto dall'Azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona nel 2019 per 160 posti di infermiere, concepito per risolvere il problema della carenza di personale infermieristico nelle strutture sanitarie pubbliche della Provincia di Salerno e della Regione Campania.

L'intervento

"Finora - spiega Lopopolo - solo 1500 infermieri sono riusciti a rientrare nella graduatoria, nonostante più di 9mila domande fossero state presentate. Il concorso, originariamente bandito nel 2019, ha subito diversi ritardi e difficoltà, culminando con gli esami concorsuali svolti solo nel 2021 durante la pandemia. Molte persone che avrebbero voluto partecipare sono state impossibilitate a farlo a causa del loro impegno nell'emergenza Covid nelle strutture sanitarie in cui lavoravano. Nonostante le aspettative di numerose assunzioni nel personale sanitario, la graduatoria non è stata completamente utilizzata. Infermieri che si trovano ancora in graduatoria rischiano ora di perdere l'opportunità di lavorare a tempo indeterminato presso l'Azienda Ruggi di Salerno o nelle Aziende del Servizio Sanitario della Regione, poiché molti di loro sono già impiegati a tempo determinato e/o indeterminato in altre regioni". Secondo la Fials la soluzione è prorogare la scadenza della graduatoria di almeno un anno, così come già disposto da altre Regioni. "Il concorso del 2019 - conclude Lopopolo - ha richiesto investimenti di fondi, tempo ed energie, e molti professionisti attendono ancora l'opportunità di lavorare nelle strutture sanitarie della regione. La richiesta del sindacato mira a evitare ulteriori ritardi e a garantire che il personale infermieristico necessario possa essere impiegato tempestivamente per garantire un servizio di alta qualità nella sanità campana".