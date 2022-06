Degrado e ambulanze ferme al Saut di via Vernieri: "A rischio le urgenze"

Carenza di infermieri, ambulanze ferme e condizioni igieniche a rischio. È quanto denuncia Fials Salerno in merito alla situazione delle postazioni di soccorso dell'ex ospedale di via Vernieri.

Urgenze a rischio

Gli undici infermieri attualmente operativi, in luogo dei 18 necessari, non riescono a coprire tutti i turni e ad essere presenti, come richiesto, su ognuna delle tre ambulanze di cui dispone il Saut a seguito della convenzione stipulata dall'Asl con Croce Rossa, Misercordia e Humanitas (più Avis nelle ore notturne), che costa, secondo quanto riportato da Fials, circa 30mila euro al mese all'Asl. «Il risultato - spiegano dal sindacato - è che una delle tre ambulanze è sempre sprovvista di infermiere e quindi non può partire. Tutto ciò, sommato al fatto che nel 90% dei turni vi è solo un medico, mette a rischio gli interventi di soccorso che vengono effettuati sul territorio, che nella maggior parte dei casi richiedono tempi rapidi di azione».

Postazione non idonea

Ma non è tutto: nel mirino di Fials vi sono anche le condizioni igeniche della postazione e l'assenza in loco di colonnine per la ricarica del vano sanitario, che contiene tutti mezzi elettromedicali ed il frigo per conservare alla giusta temperatura i farmaci più importanti. «Nella postazione - proseguono dalla Fials - è stata segnalata la presenza di topi. Per quel che riguarda l'assenza di colonnine, invece, basta fare un semplice esempio: con il frigo spento ad ambulanza ferma farmaci come l'adrenalina rischiano di diventare inefficaci. Bisogna intervenire subito».