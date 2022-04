Fiera della Madonna delle Galline, Pietrofesa (Anva): "Agli ambulanti chiesti oltre 300 euro per il suolo pubblico"

"È di oggi la notizia che per la Fiera della Madonna delle Galline agli operatori partecipanti è stato chiesto un pagamento di suolo pubblico di 11,50 euro al metro quadro al giorno, insomma chi ha un posteggio di 8 metri quadri dovrà pagare 266 euro più 25 euro per diritti di segreteria ed infine una marca da bollo di 16 euro per un totale di 307 euro". Lo ha detto in una nota Aniello Pietrofesa, coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti Campania: “Gli operatori già sono stati penalizzati perché delocalizzati dal Corso in un area distante dalla festa per motivi di sicurezza, quella stessa sicurezza che non vale per i negozi che sul Corso metteranno i propri banchi per vendere panini ed altro. Non si può continuare a fare finta di nulla, la categoria dei fieristi ambulanti ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia, con uno stop delle attività di ben 25 mesi, senza nessun sostegno economico, per questo i Comuni dovrebbero almeno avere il buon senso di tenere bassi i costi al fine di garantire agli operatori una ripartenza senza subire ancora altri danni economici”.

L'appello