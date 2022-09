Mancata autorizzazione per l'antica fiera di San Matteo: fieristi e ambulanti protestano contro il Comune

"È inconcepibile che dopo due anni e più di stop forzato per la pandemia, noi fieristi dobbiamo essere ancora discriminati: noi siamo aziende a tutti gli effetti a carattere familiare, il nostro lavoro rappresenta la tradizione". E' quanto sottolineato dai fieristi campani che si uniscono alla protesta dell'Anva, per chiedere l'autorizzazione al Comune per l'antica fiera di San Matteo nel sottopiazza della Concordia.

La protesta

"La politica deve dare opportunità di lavoro: noi del Comitato fieristi autonomi Campani appoggiamo l'Anva per la manifestazione di protesta", concludono. Il 20 settembre, dalle 16 alle 20, gli ambulanti e i fieristi protesteranno insieme con un sit-in sotto al Comune, dopo un corteo di camion e auto che partirà dalla stadio Arechi per giungere, per l'appunto, ai piedi di Palazzo di Città.