In viaggio per Empoli-Salernitana: tifoso di Battipaglia trovato morto in albergo

Dolore e sconcerto a Battipaglia per la scomparsa di A.M. Il 43enne è stato trovato morto ieri, nella sua camera d’albergo a Fiesole (Firenze). A dare l’allarme sono stati il fratello e il nipote, che lo attendevano per andare insieme allo stadio “Castellani” di Empoli per assistere alla partita della Salernitana.

Il dramma

Di lui, però, hanno perso improvvisamente le tracce, fino a quando il fratello si è recato nella camera dell’hotel dove alloggiava rinvenendo, purtroppo, il suo corpo privo di vita. Si ipotizza che sia stato colto da un malore improvviso. Su quanto accaduto indagano le Forze dell’Ordine. La notizia della sua scomparsa sta facendo, in queste ore, il giro della città della Piana del Sele provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.