Fila di ambulanze al Ruggi, Vietri (FdI): “Colpa di De Luca. Dove sono i medici a gettone?”

“Una decina di ambulanze sono rimaste bloccate per ore sotto al sole davanti al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno. È davvero scandaloso il silenzio di De Luca su questi episodi che ormai sono quotidiani”. Lo denuncia la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Non è la prima volta, infatti, che si vedono immagini simili davanti al Ruggi ed altri ospedali del territorio, poiché la sanità campana è ridotta ormai ai minimi termini. Lo conferma anche la fuga di eccellenze mediche dalle strutture pubbliche campane verso altre regioni, a causa dell’assenza di meritocrazia e delle mortificazioni che ogni giorno il personale sanitario è costretto a subire. Un dato - sottolinea la parlamentare di FdI - in netto contrasto con lo slogan utilizzato da De Luca durante la campagna elettorale Mai più ultimi. Oggi invece la Campania è maglia nera per la sanità (e non solo) tra le venti regioni italiane. E di questa situazione è chiara la responsabilità politica di De Luca e dei suoi nominati”.

Il dubbio

Circa il Ruggi d’Aragona, infine, la Vietri chiede “che fine abbiano fatto i medici a gettone con laute paghe, annunciati in netto ritardo lo scorso mese di luglio e che avrebbero dovuto garantire la copertura nei turni del pronto soccorso? Sono in servizio? Perché c’è ancora questo caos? I cittadini meritano di conoscere la verità”, ha concluso.