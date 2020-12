Code all'ufficio postale di Matierno, Forte: "Intervenga il Prefetto"

Proseugono i disagi all'ufficiale postale di Matierno dove, da giorni, è aperto un solo sportello. Anche questa mattina - come mostra la foto - si è formata una fila di utenti dinanzi all'ingresso.

La denuncia

A farsi portavoce dei disagi è Lorenzo Forte: "Le persone, soprattutto anziani, sono abbandonati a se stessi in fila per ore! Una vergogna di Poste Italiane. Bisogna scrivere immediatamente al Prefetto e a Poste Italiane per chiedere spiegazioni e far risolvere il disservizio che danneggia la comunità".