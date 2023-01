Esplode il pronto soccorso del Ruggi: ambulanze in fila da quasi 12 ore

Esplode il pronto soccorso del Ruggi: sono state registrate code di ambulanze, nelle ultime ore, a causa del boom delle richieste di emergenza, in città.

Il fatto

La causa dei disagi non sarebbe legata, questa volta, al Covid, ma a patologie diverse. Numerosi i casi in cui è stato necessario eseguire interventi ai pazienti in barella, proprio a causa delle attese che hanno sfiorato le 12 ore. Una situazione, questa, che riporta sotto i riflettori la necessità urgente di incrementare mezzi e personale sanitario.