Salerno, file per l'esenzione del pagamento delle prestazioni sanitarie, la nota di Celano (Fi)

Disagi con file e lunghe attese per i cittadini salernitani, soprattutto anziani, che vogliono presentare l'istanza di esenzione del pagamento delle prestazioni sanitarie. Lo denuncia Roberto Celano, consigliere comunale di opposizione, capogruppo di Forza Italia, in una nota al sindaco Vincenzo Napoli. Le istanze di esenzione al momento possono essere presentate solamente presso la sede ASL di Pastena, dove ogni giorno tante persone si recano per rinnovare o richiedere la documentazione

La nota

"I salernitani non possono essere ancora penalizzati dalle inefficienze della gestione sanitaria dell’Amministrazione regionale, afferma Celano, che dimostra evidenti incapacità anche nel settore che meriterebbe maggiore attenzione e dedizione. Chiedo di intervenire affinché le Istituzioni preposte prevedano in più sedi la possibilità di presentare l’istanza di esenzione e, finalmente, di rendere possibile, come accade ovunque in Italia, l’inoltro delle suddette richieste anche per via telematica".