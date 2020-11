Un salernitano al comando dei vigili del fuoco di Matera: promosso Filiberto Russo

E’ il salernitano Filiberto Russo il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Matera. L’ingegnere, in servizio presso il Comando di Salerno, è tra i nuovi 16 Dirigenti del Corpo promossi dopo il superamento del corso per il passaggio alla Dirigenza.

La scheda

Da 5 anni al Comando di Salerno, ha svolto incarichi direttivi presso i Comandi di Venezia e Potenza, le Scuole Centrali di Roma - Capannelle, la Direzione Regionale Campania, ricoprendo anche l’incarico di Direttore del Reparto Volo di Pontecagnano e di membro del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi. "Oltre ad essere un meritato risultato personale per la professionalità dimostrata dall’ingegnere Russo - ha affermato con soddisfazione il Comandante di Salerno, Rosa D’Eliseo - è un riconoscimento importante per l’impegno ed il lavoro quotidiano che svolgono i Vigili del Fuoco salernitani”. Il neo dirigente prenderà servizio nella città lucana il prossimo 14 dicembre.