Iva non versata, sequestrati 3,5 milioni di euro a Salerno: cinque indagati

Circa 3.5 milioni di euro sono stati sequestrati – su disposizione del Gip del Tribunale di Salerno e su richiesta della locale Procura - alla società Re d'Italia S.r.l., al rappresentante legale, M.G, ai due consulenti contabili, A.C e G.G, ma anche ai due titolari di società edili coinvolte, la Ge.Pi. Serigraph e la Bip S.r.l.s., con sede nelle città di Roma e di L'Aquila, rappresentate rispettivamente da A.C e da G.G, indagati per i reati di omesso versamento dell'Iva. e di indebita compensazione. L'operazione - si legge in una nota ufficiale della Procura - è stata compiuta dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno.

Le irregolarità

A questi ultimi è stata contestata "l'inesistenza dei crediti fiscali dichiarati dalle due imprese edili, Ge.Pi. Serigraph, e la Bip S.r.l.s., crediti acquistati dalla s.r.l. salernitana Re d'Italia che opera nel settore dell'editoria e del collezionismo d'arte, per portarli indebitamente in compensazione di propri debiti tributari, mediante l'utilizzo da parte degli indagati di falsa documentazione fiscale allo scopo di attestare, nelle dichiarazioni presentate ai fini Iva, l'effettiva esistenza di detti crediti tributari, riscontrandosi che tali artifici contabili venivano posti in essere con il decisivo contributo di A.C, consulente fiscale, che curava ogni aspetto relativo all'operazione di cessione dei credito tra i soggetti economici coinvolti, ma anche di G.G, professionista che, benché privo dei prescritti requisiti di professionalità e onorabilità, apponeva il visto di conformità necessario per attestare la veridicità dei crediti da compensare; è inoltre emerso che il rappresentante legale della società di capitali salernitana, M.G, ha omesso il versamento, entro i termini di legge, dell'Iva riferita al periodo d'imposta 2020, per un valore complessivo di oltre 600 mila euro".