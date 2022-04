Bracigliano, cittadella dello sport finanziata con 700mila euro

700mila euro per realizzare una vera e propria cittadella dello sport a Bracigliano. È il finanziamento che il Comune ha ottenuto dal Governo nell’ambito del "Fondo Sport e Periferie” che permetterà di riqualificare sia lo stadio comunale “Alfonso De Crescenzo” che le strutture adiacenti, al momento in disuso. In più sarà realizzato un centro di riabilitazione e fisioterapia per persone disabili.



La dichiarazione del sindaco Antonio Rescigno

Il finanziamento ottenuto, cui seguirà la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, consentirà di avere, a breve, una vera e propria Città dello Sport. Sento il dovere di ringraziare l’ufficio tecnico comunale e tutti i competenti organismi che si sono impegnati per intercettare i fondi utili alla riqualificazione dell’intera area del Campo Sportivo per una Bracigliano sempre più inclusiva e aperta a tutti”.

Cosa prevede il progetto

Nel dettaglio, l'intervento riguarda la riqualificazione e bonifica di un’area quasi completamente in disuso; la creazione di un Polo Sportivo, ricreativo e di aggregazione aperto a tutti; la definizione di una struttura “flessibile” e che garantisca condizioni di confort adeguate; la realizzazione di un centro per la riabilitazione e la fisioterapia per persone disabili; l'adeguamento e copertura delle tribune con annessi servizi igienici; la realizzazione degli spogliatoi, degli impianti idrici, di riscaldamento e di tutti i corpi illuminanti all’interno e all’esterno delle strutture; la realizzazione di un’area di ristorazione con bar e area ricreativa.