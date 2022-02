Rischio indrogeologico: 1.200.000 euro per la messa in sicurezza di Abatemarco, a Montano Antilia

Tanta soddisfazione, per Luciano Trivelli, sindaco di Montano Antilia, per il finanziamento di 1.200.000 euro ottenuto per interventi legati al rischio idrogeologico nella frazione di Abatemarco.

Parla il sindaco

"I lavori riguarderanno la messa in sicurezza di alcune zone del paese - ha spiegato il primo cittadino - Domani inizieranno le operazioni di carotaggi per le indagini geotecniche e geofisiche. Un risultato importante per la comunità", ha concluso Trivelli, particolarmente entusiasta in quanto, da sempre, la frazione di Abatemarco è interessata da movimenti franosi ed ora, finalmente, potrà godere di una adeguata messa in sicurezza.