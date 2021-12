Sperpera soldi alle slot machine e finge di aver subito una rapina: un uomo nei guai ad Eboli

Un uomo di 43 anni è finito nei guai ad Eboli, perché ha finto di aver subito una rapina. E' stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Campagna.

I controlli

Dopo le indagini di Polizia Giudiziaria in realazione ad una rapina aggravata che sarebbe avvenuta la sera del 13 dicembre a Campagna, i militari hanno denunciato in stato di libertà il 43enne per simulazione di reato. Dall'esame delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza privati sono merse forti contraddizioni nella versione dei fatti fornite dall’uomo. Poi ha ammesso di aver dichiarato il falso per giustificare ai parente l’ammanco di una somma prelevata nel pomeriggio e che aveva speso giocando alle slot machine di un bar.