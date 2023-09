"Fiori Peppe D'Alessio" chiude i battenti dopo 42 anni a Cava, il titolare: "Non chiudiamo però le porte del nostro cuore"

Abbassa la saracinesca dopo 42 anni, Fiori Peppe D'Alessio di Cava de' Tirreni. Ad annunciare la chiusura dello storico esercizio, il titolare, a mezzo social: "Cari Amici, ben 42 anni fa abbiamo aperto le porte della nostra attività. Vi abbiamo accompagnato nelle occasioni speciali, abbiamo gioito con voi nel giorno del vostro sì, abbiamo festeggiato le nascite dei vostri figli e i vostri anniversari, i compleanni e le feste dei vostri cari. Siamo stati con voi anche nelle occasioni più tristi, condividendo i vostri dolori. Il tutto sempre con grande amore e passione per il nostro lavoro!", scrive Peppe D'Alessio.

Il 23 settembre, dunque, il fiorista ha chiuso l'attività, per godersi la meritata pensione: "Non chiudiamo però le porte del nostro cuore, ognuno di voi resterà sempre dentro di noi. Vi vogliamo bene e vi ringraziamo per averci scelto in tutti questi anni", concludono Peppe D'Alessio e la sua famiglia. Pioggia di like su Facebook per il messaggio commosso dello storico esercente metelliano.