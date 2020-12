Fisciano, via il passaggio a livello di Lancusi: ecco il progetto

Dopo anni di attesa, e di disagi per tutti gli automobilisti della Valle dell’Irno, è in arrivo l’avvio della procedura per la eliminazione del passaggio a livello nella zona di Lancusi. Ad annunciarlo il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa che, insieme a tutto il Consiglio Comunale, affronterà l’argomento nel corso del prossimo consiglio, in programma il 30 dicembre.

Il progetto

Il progetto di elettrificazione delle linea ferrata sarà possibile realizzarlo grazie ad una convenzione tra il Comune e le Ferrovie dello Stato. Sarà attivato, dunque, un bypass che collegherà le due arterie principali del territorio comunale e sarà abbattuto l’attuale ponte, che verrà completamente riqualificato ed allargato per migliorarne la viabilità.