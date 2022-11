Fisciano, presentata nuova misura per le agevolazioni sulla Tari 2022

L’amministrazione comunale di Fisciano ha presentato stamane nella sala delle conferenze a Palazzo di Città, la nuova misura varata per la Concessione di Agevolazione sul Tributo Tari Anno 2022 per sostenere, con atti concreti, le famiglie in questo particolare momento di crisi economica.

I dati

L’avviso riguarda la concessione di agevolazioni sul pagamento del tributo tari, in riferimento alla quota variabile delle utenze domestiche, relative all’abitazione di residenza del nucleo familiare dei cittadini residenti nel Comune di Fisciano. "Abbiamo pensato, visto l'enorme difficoltà in cui versano in questo momento le famiglie, di consentire un'agevolazione che va dal 10 al 36% di sconto sull'importo variabile della tassa sui rifiuti che entrerà in vigore dalla prossima bolletta - ha dichiarato il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa - nelle prossime settimane ci saranno ulteriori aiuti anche per quanto riguarda il caro energie. Sulla misura che presentiamo stamane in conferenza stampa abbiamo investito circa 200mila euro, ne metteremo altri per consentire alle famiglie del nostro territorio di avere un aiuto concreto per cercare di superare questo momento difficile che sta attraversando tutto il Paese".

"Grazie all’investimento di 201mila euro - ha dichiarato l'assessore Franco Gioia - mettiamo sul tavolo un considerevole intervento sulla Tari, realizzando un programma che prevede 4 fasce di interventi con Isee fino a 30mila euro. Per accedere al contributo va inoltrata una domanda entro il 18 dicembre e per questo invito tutti i cittadini che ne hanno diritto a recarsi presso i Caf, i patronati o i commercialisti per avviare l’iter. Si tratta di un’agevolazione molto importante che va da un minimo del 10% del totale a circa al 40% per le fasce più deboli. Questa detrazione viene applicata sul tributo del 2023. Credo che possiamo considerarci molto soddisfatti del risultato ottenuto, inoltre. stiamo mettendo in campo ulteriori forme di agevolazioni con contributi per quanto riguarda gli aumenti energetici. Per settimana prossima saremo pronti anche con questa nuova misura".