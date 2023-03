Nascondeva droga in auto e dentro casa: arrestato 38enne a Fisciano

Un 38enne originario di Baronissi, ma di fatto domiciliato nella frazione Gaiano di Fisciano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, mentre in compagnia di altre persone viaggiava a bordo di un’auto di piccola cilindrata, è stato fermato ad un posto di blocco organizzato dai carabinieri a Fisciano. E, nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

Il blitz a casa

Non solo. Ma, nel corso delle successive ricerche estese all'abitazione del 38enne,,i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato anche in panetti, ulteriori 250 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana unitamente a materiale dedito al confezionamento della droga, tra cui un bilancino di precisone ed un piccolo coltellino utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente. Il 38enne, posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore, è stato poi giudicato con rito direttissimo.