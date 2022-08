Fisciano, convocato il consiglio comunale per il via a nuove assunzioni

Si terrà nel pomeriggio di lunedì 22 agosto la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Fisciano per la discussione e l’eventuale approvazione del bilancio di previsione 2022, all’interno del quale sono contenute anche le norme per procedere all’assunzione di 23 nuovi dipendenti, tra cui anche alcuni agenti di Polizia Municipale.

Le assunzioni

Una seduta molto attesa che il sindaco Vincenzo Sessa ha voluto rinviare, quanto più possibile in base ai diversi rinvii autorizzati dal Ministero dell’Interno, per poter mettere in campo il massimo con le risorse a disposizione. Insieme all’assunzione di 23 nuovi dipendenti, il nuovo Bilancio di previsione 2022 contiene i fondi per alcuni interventi strutturali a favore delle scuole di tutto il territorio comunale.