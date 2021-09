Accesso agli atti negati a quattro studenti, dirigente universitario rischia il processo

Un dirigente dell'Università di Fisciano rischia il processo per rifiuto di atti d'ufficio. Secondo le accuse della Procura di Nocera Inferiore, non avrebbe dato seguito ad un accesso agli atti da parte di quattro studenti, che avevano partecipato a corsi di laurea e bandi di specializzazione. Le quattro denunce avevano spinto il pm a indagare, che ha ora richiesto il giudizio per l'indagato. Al gip spetterà accogliere o meno tale richiesta, fissando eventuale processo