Morì in azienda, schiacciato da un autocarro: collega patteggia la pena

Morì dopo essere rimasto schiacciato al muro da un autocarro. Si trovava in azienda, a Fisciano. La vittima, di 60 anni, lavorava per una ditta di costruzione edile. La tragedia a Fisciano, a gennaio 2021.

L'inchiesta

Per omicidio colposo ha patteggiato 10 mesi di reclusione un 50enne dell'Agro. Era la persona che guidava l'autocarro. Fu accusato di diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Come il non aver poggiato lo stabilizzatore del mezzo su di una lastra ma al suolo. Il mezzo si inclinò, colpendo in pieno il dipendente. Nell'indagine furono coinvolti anche diversi medici, a Salerno, la cui posizione fu poi archiviata.