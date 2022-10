Bambina precipitata dalla finestra, il legale: "Il padre non riesce a darsi pace"

"Un fatto accidentale". Parola dell'avvocato Tommaso Amabile, che insieme al collega Silverio Sica, assiste il 40enne accusato del tentato omicidio della figlia di due anni a Fisciano. "Le notizie, ovviamente molto ufficiose che abbiamo raccolto, sembrerebbero avvalorare la tesi di una caduta accidentale che ovviamente è tutta da verificare" ha affermato il legale ai microfoni di Ottochannel.

L'interrogatorio

L'attesa, come spiegato dal legale, è tutta per l'interrogatorio di garanzia "anche per capire meglio gli elementi su cui si fonda l'accusa dei carabinieri che hanno condotto l'indagine". "Il primo che non riesce a darsi pace per quello che è successo - ha aggiunto Amabile - è proprio lui. È una persona conosciuta da tutti, un ragazzo che è venuto su da solo, che si è fatto con le sue mani, che si è laureato, che ha partecipato a concorsi pubblici e che oggi ricopre un incarico di responsabilità. Uno che non si è mai fatto sentire nella comunità fiscianese, sposato con una brava ragazza conosciuta tantissimi anni fa, veramente inspiegabile quello che è successo".