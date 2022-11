Bimba giù dalla finestra, la minore lascia l'ospedale: starà con la mamma e il nonno paterno

Ha lasciato il Santobono di Napoli la piccola di 2 anni, che il 30 ottobre scorso a Fisciano, era stata lanciata dal padre, 40enne, in preda ad un "delirio psicotico", dietro sua stessa ammissione, in ragione della "voce di Dio che mi ha detto di farlo". La minore sarà affidata alla mamma e al nonno paterno, così come deciso dal Tribunale dei Minorenni di Salerno.

L'indagine

La Procura di Nocera Inferiore, invece, ha affidato ad uno specialista di Roma la perizia psichiatrica che dovrà certificare le condizioni dell'uomo, ai fini investigativi. Il 40enne è in carcere per tentato omicidio. Al gip, dopo il fermo, aveva confessato quanto fatto. Giorni prima, una visita da un neuropsichiatra aveva certificato in lui uno stato di forte stress ed esaurimento, con la prescrizione di due farmaci dall'effetto calmante in ragione della condizione manifestata. Dopo aver lanciato la piccola, aveva lui stesso tentato il suicidio, venendo salvato da due vicini di casa.