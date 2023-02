Furti nelle auto in sosta, condannati due ladri

Furti nelle auto in sosta, sono stati condannati a 4 anni e 5 mesi ciascuno due uomini, residenti nel napoletano, protagonisti di una serie di colpi commessi nella Valle dell'Irno. Il periodo di riferimento è il 2016, con i fatti registrati a Fisciano e Baronissi.

Le accuse

I due rubarono diversi oggetti di valore e non dall'interno di alcune auto. Da una Citroen portarono via un computer portatile, un misuratore metrico a infrarossi, una rollina da 20 metri, un filo a piombo, un portafoglio con dentro documenti e 20 euro in contanti. Un secondo colpo fu consumato all'interno di una Jeep, da dove la coppia trafugò due computer portatili, le chiavi del veicolo, un telefono cellulare, due carte di credito, ulteriori documenti personali e una somma di denaro in contanti. Le indagini partirono dopo la denunce dei proprietari