Cocaina e hashish in casa, 50enne beccato durante perquisizione

Era stato trovato in casa con hashish e della cocaina, un uomo di 50 anni viene sottoposto all'obbligo di firma alla polizia giudiziaria, dopo essere finito inizialmente ai domiciliari. L'uomo era stato arrestato giorni fa, dai carabinieri di Salerno, nel comune di Fisciano.

Il controllo

In casa, i militari avevano trovato 160 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina, insieme a tre bilancini di precisione. Durante l'udienza per direttissima, l'indagato aveva ammesso di fare un uso personale di sostanze stupefacenti. Il tribunale ha convalidato l'arresto per poi rimettere in libertà l'uomo, sottoposto all'obbligo di firma alla polizia giudiziaria per cinque giorni a settimane.