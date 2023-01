Interruzione della fornitura di energia elettrica: scatta la sospensione idrica a Fisciano

Disagi in corso, oggi, a Fisciano. A causa di una interruzione della fornitura di energia elettrica agli impianti della Gori, da parte di Enel Distribuzione, sono in corso mancanze d’acqua ed abbassamenti di pressione in diverse zone.

L'elenco

Le strade e località coinvolte sono: Contrada Castagneto, Contrada d’Arco, Contrada Faia, Contrada Teggiano, Piazza Antonio Negri, Via d’Arco, Via Castagneto, Via Della Panoramica, Via Dietro Rocchi, Via Faia, Via Mai, Via Meteria, Via Padre Carmine Fiocchi, Via Rocchi, Via Subia, Via Tavolelle, Via Teggiano. L’erogazione riprenderà gradualmente a partire dalle ore 16 di oggi.

L'avviso

Alla riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, per i quali si consiglia di far scorrere, per alcuni minuti l'acqua, dai propri rubinetti.