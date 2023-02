Deposito abusivo per riparare elettrodomestici, scatta il sequestro

Un deposito dedicato alla riparazione elettrodomestici ma abusivo. E' quanto scoperto durante un controllo dalla polizia municipale di Fisciano.

Il blitz

Il luogo interessato era un deposito nella frazione di Lancusi, adibito a stoccaggio di rifiuti. Qui, gli agenti hanno trovato lavatrici, televisori e pezzi di motori, stipati in modo non conforme alle normative. I titolari sono stati denunciati a piede libero per reati ambientali. Nello specifico, rispondono di attività abusiva e violazioni legate a gestione, trasporto e deposito incontrollato di rifiuti speciali e non. L’operazione degli agenti della municipale si è estesa poi anche ad altre zone del territorio.