Sotto processo per aver "copiato" l'esame, nessuna prova: viene assolta

Fu bocciata all'esame di avvocato, nel dicembre 2015, perchè il suo compito risultò identico a quello di un altro candidato. E' stata assolta, ora, per mancanza di prove, dall'accusa di falsa attribuzione di lavoro altrui, una donna di Nocera Superiore.

Il processo

Dietro segnalazione della commissione esaminatrice di Bergamo, la candidata consegnò un compito d'esame che risultava identico a quello di un altro candidato. Fu denunciata a piede libero. Era il 2015. Sentita dal tribunale, l'imputata ha spiegato di aver svolto il compito da sola e di non conoscere l'autore dell'altra prova. I due, tra l'altro, erano in stanze differenti, in ragione del cognome. Giorni fa l'assoluzione, per mancanza di riscontri e prove legate all'elaborato della candidata, che aveva ripetuto l'esame l'anno successivo, riuscendo a conseguirlo.