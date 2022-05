Fisciano, esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche: l'annuncio

Nel comune di Fisciano annunciato l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Lo riferisce il sindaco attraverso il profilo social del Comune

“Dopo due anni di restrizioni e chiusure, ci apprestiamo a vivere l'estate con una ritrovata serenità, pur ponendo sempre la necessaria attenzione al pericolo rappresentato dal Covid-19. Ci è parso, allora, necessario dare un segnale tangibile di sostegno e vicinanza ai titolari sia di concessioni e autorizzazioni relative all'utilizzo del suolo pubblico che di licenze o autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante. Per queste categorie abbiamo, infatti, disposto l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31 dicembre”.