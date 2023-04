Lanciò figlia dalla finestra, assolto perchè "non imputabile" al momento del fatto

Lanciò la figlia dalla finestra, assolto perchè non imputabile al momento del fatto. Questa la sentenza - l'accusa era di tentato omicidio - per un 41enne di Fisciano, che il 30 ottobre 2022 lanciò la figlia di soli due anni dalla finestra del bagno della sua abitazione. Secondo la perizia del tribunale - in attesa delle motivazioni - l'uomo non era capace di intendere e di volere durante i fatti. Trascorrerà 5 anni in una Rems (centri per le misure di sicurezza).

Il dramma

L'imputato avrebbe sofferto di un “disturbo psicotico breve”. Poco dopo il gesto, l’uomo confessò ai carabinieri e poi anche successivamente al giudice, durante l’interrogatorio, di averlo fatto perché così gli diceva “la voce di Dio”. La piccola, dopo un periodo in ospedale per la lussazione ad un gomito, guarì e tornò a casa, affidata alla madre e al nonno paterno.