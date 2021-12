Garage trasformato in casa per studenti e bed and breakfast abusivo: due denunce a Fisciano

Un garage trasformato in una casa per studenti dell’Università senza le necessarie autorizzazioni. E’ quanto scoperto dagli agenti della polizia municipale a Fisciano, dove, nelle ultime ore, hanno effettuato dei controlli su tutto il territorio comunale.

Il primo blitz

Nel mirino dei caschi bianchi è finito un box che, senza alcuna autorizzazione, ha subito modifiche non corrispondenti alla destinazione d’uso, i cui locali erano stati trasformati in un’abitazione per accogliere gli studenti. Al termine degli accertamenti, il proprietario è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Il secondo blitz

Nell’ambito degli stessi controlli, è stato individuato un bed and breakfast abusivo: anche in questo caso, il titolare era sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per esercitare la sua attività.