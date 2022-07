Sospensione idrica a Fisciano: le strade interessate

Sospensione del servizio idrico nel comune di Fisciano. Lo segnala Gori, per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio. L'erogazione idrica sarà sospesa dalle 09:30 alle 13:00 di giovedì 21 luglio 2022, nelle seguenti zone di Fisciano. Di seguito, l'elenco delle strade interessate

Le zone

Contrada Pattano

Contrada Rosario

Contrada San Lorenzo

Largo Pisani

Largo Portanova

Piazza Del Popolo

Via Canfora

Via Cervito

Via degli Aceri

Via degli Ulivi

Via delle Industrie

Via delle Rose

Via delle Traverse

Via dell'irpinia

Via Giovanni Paolo II

Via L. Lamberti

Via Macchione

Via Madonna di Fatima

Via Mandrizzo

Via Mesanole di Sotto

Via N

Via Nuova Strada Consortile

Via Polcareccia

Via Pozzillo

Via Prese

Via Prignano

Via Rio Secco di Canfora

Via Riosecco

Via San Lorenzo

Via Santa Maria Prignano

Via Santi

Via Soccorso

Via Vignadonica

Via VIII Settembre

Vicolo Soccorso

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.