Impianto di compostaggio a Fisciano: a processo sindaco, assessori e tecnici. Scoppia la polemica

Il sindaco del Comune di Fisciano Vincenzo Sessa, la vice sindaco Mariagrazia Farina e gli assessori Giovanni Scafuri, Nicola Ruggiero, ma anche l’ex Antonio Pierri, insieme ai tecnici, sono stati rinviati a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare, nell’ambito della vicenda relativa al sito di compostaggio, che prevedeva la realizzazione dell’impianto di trasformazione della frazione umida. Dovranno sottoporsi al processo in quanto imputati e rispondere, a vario titolo, dei reati di truffa e tentata truffa aggravata per irregolarità nella progettazione dell’impianto.

L'opposizione

Inevitabilmente scoppia la polemica politica in merito all’operato dell’amministrazione comunale. “Il rinvio a giudizio - denuncia il gruppo Impegno e Trasparenza - è un fatto che non può essere sottaciuto. Nonostante i numerosi passi indietro degli ultimi mesi della giunta e della maggioranza Sessa, a seguito delle bocciature a vario livello di giustizia amministrativa, ora arriva la decisione in merito alle responsabilità penali. Attendiamo l’esito della giustizia anche su questo versante. Sotto l’aspetto politico non possiamo non evidenziare la spudoratezza e la disinvoltura adottate da chi guida l’ente in modo improvvisato e incompetente da molti anni e che nella fattispecie ha mostrato mancanza di visione nella trasformazione del territorio di Fisciano e anche incapacità amministrativa. Dall’approvazione del progetto e alla richiesta del finanziamento le Amministrazioni a guida Sessa non hanno fatto altro che raccogliere sconfitte amministrative. Con questo rinvio a giudizio aggiungono una sonora sconfitta politica iniziata già da qualche tempo, a seguito delle battaglie condotte in sede giudiziaria dai cittadini e in sede politica dalla precedente minoranza consiliare. Dal punto di vista politico e morale questo sindaco, questo esecutivo e questa maggioranza sono ancora degni di ricoprire il ruolo che svolgono? Fisciano non merita questa ulteriore onta di vergogna”.