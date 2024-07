Irruzione in casa, ladri rubano soldi ed un'automobile nel salernitano

Ladri in azione a Penta, nella frazione di Fisciano. Il colpo sul quale indagano le forze dell'ordine risale a giorni fa. I malviventi sono riusciti ad entrare in casa della vittima, portando via soldi, oggetti personali e anche un'automobile. Quando è suonato l'allarme all'interno dell'abitazione, i ladri erano riusciti ad andare già via.

Le indagini

Il colpo fa tornare alla memoria quello avvenuto giorni prima, a Mercato San Severino, qunado una madre e un figlio erano stati aggrediti da una banda di rapinatori, introdottisi in casa per depredare tutto quanto di valore