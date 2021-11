Esami truccati all'università, il processo passa al tribunale di Nocera

Atti da Salerno a Nocera per avvio del processo su accessi ed esami truccati all’Università, con la dichiarazione del tribunale del capoluogo a dichiarare la propria incompetenza territoriale

Il fascicolo

Il processo partirà il prossimo 22 dicembre. Sotto accusa, dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato, sono imputati i due ex dipendenti dell’ateneo, per induzione indebita a dare o promettere utilità, accesso abusivo a sistema informatico, truffa, fatti commessi da pubblici impiegati incaricati di servizio pubblico. Per l'accusa il meccanismo illecito era rivolto in particolare a studenti di Medicina immatricolati senza essere vincitori del concorso, e ad esaminandi che superavano prove mai sostenute o ottenevano sconti sulle tasse, tutto in cambio di regali e prebende.

Sono coinvolti altri 42 altri indagati, tra i quali 34 studenti, alcuni già laureati in diversi corsi di studio, la maggior parte della provincia di Salerno e dell’Agro ma anche di altre province. L'inchiesta partì dopo un controllo sugli iscritti di Medicina, seguito da una denuncia e poi dall’inchiesta della Procura affidata alla Guardia di finanza, con fatti contestati dal 2018 in poi.