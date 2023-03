Guasto improvviso alla condotta idrica: rubinetti a secco a Fisciano e nelle due Nocera

Non solo nelle frazioni alte di Salerno. Disagi in corso in tre comuni della provincia di Salerno: Fisciano, Nocera Inferiore e Nocera Inferiore per un guasto improvviso sulla condotta adduttrice “Consorziale". Lo comunica la società Ausino. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 21 di oggi.

Le strade

Mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica, quindi, Fisciano in: Contrada Castagneto, Contrada Mandani, Strada Provinciale 254, Via della Panoramica, Via Fusani, Via Mai, Via Meteria, Via Migliano, Via Rocchi e tutte le relative traverse. A Nocera Inferiore in Via Monte Vescovado e nel Rione Vescovado (e in tutte le relative traverse; a Nocera Superiore in Via Casa Milite, Via Nazionale, Località Casa Milite e relative traverse.