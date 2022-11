Allerta maltempo a Fisciano: il sindaco chiude Università, cimitero, parchi e alcune strade

Il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa ha firmato un'ordinanza di chiusura dell'Università degli Studi di Salerno per la giornata odierna. La bomba d'acqua che in mattinata si è abbattuta sulla Valle dell'Irno ha provocato disagi e allagamenti sia nel campus di Fisciano che sul raccordo autostradale Salerno- Avellino.

Divieti e chiusure

"L'allerta meteo gialla, che abbiamo ricevuto ieri, non aveva evidenziato il quadro metereologico che si è verificato", ha spiegato il primo cittadino di Fisciano. "Attualmente stiamo facendo il possibile per mettere in sicurezza il territorio cittadino. Invito, pertanto, tutti alla massima cautela e a non uscire di casa se non per esigenze strettamente necessarie". Oltre all'Università è stata disposta anche la chiusura dei servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, del cimitero, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi e dei giardini pubblici e di via Macchione, via Pattano, via De Chiara e della strada provinciale 254 tra Pizzolano e Carpineto.