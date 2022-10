Rapinano sala slot a Fisciano, il gip libera uno dei due indagati: prove insufficienti

Lascia il carcere, con arresto non convalidato, uno dei due giovani indiziati per la rapina in una sala slot a Fisciano, lo scorso weekend. Il gip non ha convalidato la misura, in ragione di carenze indiziarie nei suoi confronti. Il ragazzo, assistito dal difensore, aveva infatti spiegato di avere un alibi. Il raffronto con gli elementi probatori, così, ha spinto il giudice a liberare il ragazzo

Il colpo

L'altro ragazzo finisce invece ai domiciliari. Lui ed un'altra persona, avevano rapinato una sala slot con una mazza da baseball, portando via 7000 euro. La refurtiva era stata poi restituita, dopo che i carabineiri avevano bloccato due ragazzi. L'indagine prosegue, ora, per individuare il complice del primo ragazzo.