Gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi a Fisciano: in due nei guai

Il sindaco Sessa: "Non è la prima volta che i nostri agenti si distinguono per iniziative di alto profilo, come l’intervento di ieri"

Nella giornata di ieri la Polizia Municipale ha deferito all’Autorità Giudiziaria il gestore di una società ed il proprietario di un’area nella quale veniva eseguita un’illecita gestione di rifiuti speciali pericolosi.

A rivelarlo è direttamente il sindaco Vincenzo Sessa che spiega: “Non è la prima volta che i nostri agenti si distinguono per iniziative di alto profilo, come l’intervento di ieri. Il mio ringraziamento a tutto il corpo di Polizia Locale per il preciso lavoro di indagine svolto e per l’attenzione che, nonostante il periodo di emergenza, non fa mancare su tutto il territorio cittadino”.