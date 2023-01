Fisciano, il Comune non aderisce alla rottamazione delle cartelle: "È un condono mascherato"

“Si tratta di un condono mascherato che rischia di favorire i furbetti”, è quanto ha affermato l’assessore del Comune di Fisciano Franco Gioia nel relazionare in Consiglio comunale sulla decisione di non aderire alla rottamazione dei debiti fino a 1000 euro, misura prevista nella legge di bilancio 2023.

La decisione

“In questi anni – ricorda Gioia – ci sono state diverse opportunità per regolarizzarsi con l’Agenzia delle entrate. Parliamo di ben tre rottamazioni a partire dal 2019. Le altre volte non era stata data la possibilità agli enti di non aderire. La nostra decisione è dovuta al fatto che ci sembra una misura sostanzialmente iniqua. E’ anche una questione di correttezza nei confronti di chi ha sempre pagato ed è riuscito a regolarizzarsi con le altre rottamazioni”. “Non adottiamo questa linea - conclude Gioia - per esigenze di bilancio ma solo per equità. Negli anni scorsi abbiamo avuto dei disavanzi nei consuntivi di cui almeno l’80% era legato alla cancellazione dei residui attivi delle rottamazioni, ma abbiamo fatto un grande lavoro di pulizia pari a 2 milioni e mezzo di euro”.