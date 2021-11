Fisciano, sequestrata officina meccanica abusiva: denunciato e multato il titolare

Blitz dei carabinieri in un’attività commerciale situata in via Vicinale Scorrimento Veloce di Fisciano. Il locale ispezionato dai militari è utilizzato come officina meccanica per interventi di riparazione di veicoli ed infatti all’interno erano presenti ed in uso ponti sollevatori, compressore, sollevatore idraulico ed il banco da lavoro arredato di utensili.

Le irregolarità

Avviate le verifiche del caso, i militari hanno rilevato che il gestore non era in grado di esibire i titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività: l’autofficina è risultata priva di iscrizione all’albo delle officine meccatroniche e priva di autorizzazione sanitaria. Insomma, era completamente abusiva. Violate anche le norme del Codice dell’Ambiente relative alla corretta gestione dei rifiuti; l’esercizio abusivo dell’attività di autofficina porta con sé, infatti, come inevitabile conseguenza la gestione illecita dei rifiuti speciali prodotti che sono gestiti anch’essi “a nero”. Violati inoltre i divieti del Testo Unico dell’Edilizia. Al termine degli accertamenti, i militari hanno sottoposto a sequestro i locali utilizzati per l’attività abusiva di officina meccanica ed i macchinari da lavoro destinati, questi ultimi, alla confisca. Il responsabile è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria e gli sono state contestate inoltre, a vario titolo, sanzioni amministrative per un totale di circa 9 mila euro.