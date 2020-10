Guasto improvviso alla condotta idrica a Fisciano: le strade coinvolte

Disagi in corso per mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso nel comune di Fisciano.

Le strade coinvolte

Rubinetti a secco, dunque, in Via Pacileo, Via Iannelli, Piazza Diaz, Via Casa Gaiano, Via Stanzione ed in tutte le traverse della zona. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14 di oggi



L’avviso: