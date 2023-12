Palpeggiata mentre lava i capelli, indagine per violenza sessuale

Un ragazzo di Battipaglia è indagato per violenza sessuale, dopo la denuncia sporta da una sua coetanea, che ai carabinieri ha spiegato di essere stata palpeggiata nelle parti intime, mentre stava lavando i capelli in un negozio di parrucchieri. Giorni fa, la presunta vittima ha raccontato quanto le sarebbe capitato in modalità protetta, in tribunale a Nocera Inferiore, in un incidente probatorio.

Le accuse

Il tribunale valuterà i fatti dopo che il perito nominato dal Gip depositerà consulenza per verificare l'attendibilità della ragazza, oltre a ciò che ha riferito in aula, tra momenti di difficoltà e di pianto, mentre ripercorreva quell'esperienza. La denuncia ai carabinieri di Baronissi era stata sporta qualche ora dopo i fatti, una volta che la stessa era uscita dall'attività commerciale ubicata a Fisciano. I fatti risalgono all'estate 2022.