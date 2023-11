FISU, il presidente del Cus Salerno Lorenzo Lentini nel Comitato Esecutivo

Il presidente del Centro Universitario Sportivo di Salerno, l’avvocato Lorenzo Lentini, in rappresentanza di FederCUSI - Italia, è stato eletto componente del Comitato esecutivo della FISU, la Federazione internazionale degli sport universitari. L’elezione è avvenuta nel corso della 38esima Assemblea generale della FISU che si è svolta a Ginevra, in Svizzera, il 18 novembre scorso. Lentini era già membro, dal 2019, del Comitato esecutivo della FISU, un’elezione che aveva consentito all’Italia di tornare a essere protagonista all’interno del massimo organismo di governo dello sport universitario mondiale. Il presidente del Cus Salerno ed ex presidente del CUSI è stato eletto, per il quadriennio 2023-2027, con 86 voti su 116 Paesi votanti, risultando il quarto più votato e anche il membro del continente europeo che ha ricevuto più preferenze. Il nuovo Comitato esecutivo della FISU si rinnova in un momento entusiasmante per lo sport universitario in generale e, in particolare, per quello italiano. Infatti, nel 2025, è in programma l’edizione invernale dell’Universiade di Torino. La città di Salerno sarà sede, nel 2026, dell’ottava edizione degli European Universities Games (Eug), assegnata dall’EUSA all’Università degli Studi e al Centro Universitario Sportivo di Salerno.

Il commento

"La mia rielezione nel Comitato esecutivo della FISU – commenta il presidente Lentini – è il riconoscimento del lavoro svolto nel quadriennio 2019-2023 e proietta la Campania e l’Italia ai vertici dello sport universitario mondiale. Nel quadriennio che si è appena concluso, abbiamo lavorato alacremente per ottenere l’assegnazione a Torino dell’Universiade invernale 2025, per l’assegnazione alla città di Salerno, nel 2026, dei Giochi universitari europei, che vedranno confluire i rappresentanti di oltre 500 gruppi sportivi provenienti dalle Università di tutta Europa, e per il riconoscimento del CUSI, oggi FederCUSI, da parte del CONI, dello status di Federazione sportiva nazionale dello sport universitario. Un impegno che parte da lontano. Basti ricordare il successo ottenuto dall’Universiade estiva di Napoli 2019, che ha coinvolto la Regione Campania, testimoniato dalla presenza, all’inaugurazione, del Presidente della Repubblica, Mattarella. Il mio impegno – assicura Lentini – proseguirà con rinnovato slancio nell’affermazione dei valori dello sport universitario di Salerno, della Campania, dell’Italia tutta, a livello mondiale".